Украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против россиян

Представители национальной сборной Украины по фехтованию готовят акцию протеста против участия россиян на чемпионате мира, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, на протяжении турнира украинские атлеты приглашают к участию в акции иностранных спортсменов, при этом статус и направленность политической части акции не раскрываются.

Источник отмечает, что по ходу турнира никаких конфликтов между российскими и украинскими фехтовальщиками не было.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в МОК раскрыли процесс допуска россиян на ОИ-2026.