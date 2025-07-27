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Легенда сборной России рассказал, из-за кого «Спартак» проиграл «Балтике»

Бывший футболист Булыкин: «Спартак» проиграл «Балтике» из-за Заболотного
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Антон Заболотный виноват в поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» со счетом 0:3 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Заболотного справедливо критикуют за красную карточку. Большой грубости там не было, но он подвёл команду — «Спартак» из-за этого плохо сыграл», — сказал Булыкин.

Встреча, которая прошла 26 июля «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона. Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее Заболотный взял на себя вину за разгром от «Балтики».

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