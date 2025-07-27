Нападающий «Спартака» Заболотный взял на себя вину за разгром от «Балтики»

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что разгромное поражение от «Балтики» стало возможным из-за его удаления.

«Злого умысла нарушать правила у меня не было. Просто есть такая трактовка правил, есть стоп-кадр, есть VAR. К сожалению, так получилось. Ошибка, которую я совершил, полностью повлияла на результат. Я полностью недоволен собой», — заявил Заболотный.

Встреча, которая прошла 26 июля «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона. Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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