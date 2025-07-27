Дзюба обновил рекорд российского футбола

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обновил собственное достижение по количеству забитых мячей в национальных чемпионатах и за сборную России.

36-летний форвард отличился в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», оформив 241-й гол в карьере. Ближайшим преследователем в рейтинге бомбардиров является Александр Кержаков, завершивший профессиональную карьеру с активом в 234 забитых мяча.

26 июля «Акрон» в гостях разгромил «Сочи» со счетом 4:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров в активе «Акрона» четыре очка, коллектив Заура Тедеева временно расположился на второй строчке. «Сочи» с нулем очков и разницей мячей 0:7 идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Встреча состоится 3 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Сочи» 4-го числа сразится в гостях с «Динамо». Эта игра начнется в 18:30 (мск).

Ранее Артем Дзюба дал амбициозное обещание.