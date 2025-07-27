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Во время соревнований в Нижнем Новгороде умер пловец из Москвы

В Нижнем Новгороде во время соревнований X-WATERS Volga умер пловец из Москвы
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Depositphotos

В Нижнем Новгороде на соревнованиях X-WATERS Volga умер московский пловец. Об этом сообщает пресс-служба турнира на странице в соцсети ВК.

Во время заплыва на три километра спортсмен Дмитрий Ионов почувствовал себя плохо. Он попросил помощи у спасателей, и те доставили его на берег. Когда Дмитрий выходил из воды, он потерял сознание.

Медики осмотрели его на месте и затем перевезли в больницу, однако спасти пловца не удалось.

В начале июля спортсмен Владимир Порфиров скончался во время заплыва на дистанции в 1 милю в столичном Крылатском. В Федерации триатлона России рассказали, что во время соревнований, включающих плавание, велогонку и легкоатлетический кросс, мужчина потерял сознание и начал тонуть.

Ранее норвежский лыжник Гренвольд погиб от удара молнии.

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