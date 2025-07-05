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В Москве во время турнира погиб опытный триатлонист

Триатлонист Порфиров умер во время соревнований в Москве
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Спортсмен Владимир Порфиров скончался во время заплыва на дистанции в 1 милю (около 1,6 км) в столичном Крылатском. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Федерация триатлона России.

Там рассказали, что во время соревнований, включающих плавание, велогонку и легкоатлетический кросс, мужчина потерял сознание и начал тонуть. Дежуривший поблизости спасатель на сапе заметил происходящее и вытащил Порфирова на берег. Врачи безуспешно пытались реанимировать триатлониста.

В федерации пообещали установить причины гибели пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях более 10 лет, и поддержать его семью.

В конце июня бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения специальной военной операции. В Федерации фристайла Санкт-Петербурга отметили, что мужчина был предан своему делу, любил детей и Россию. Родным и близким экс-тренера выразили соболезнования в связи с его смертью.

Ранее появилось видео с места ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля» Диогу Жота.

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