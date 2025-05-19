Иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила иностранным спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России, если они включены в международный календарь. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«World Athletics подтвердила, что иностранные спортсмены, рефери и другие специалисты могут принимать участие в соревнованиях национального уровня в России, набирать рейтинговые очки, если соревнования были включены в международный календарь», — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российский бегун отреагировал на непризнание его мирового рекорда.