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Мостовой заявил, что арбитр матча «Спартак» — «Балтика» ошибся, отменив гол гостей

Мостовой об отмене гола Хиля «Спартаку»: очередной судейский ляп
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в своем Telegram-канале заявил, что судьи ошиблись в моменте с отмененным голом сальвадорского нападающего «Балтики» Андреса Хиля в ворота «Спартака».

«Очередной судейский ляп. Это не потому, что я болею за «Спартак» или за «Балтику». Мартинс садится на мяч — там же было видно: он специально садится на мяч и придерживает его попой, задним местом. Ну сколько можно ошибаться, ребята? Три судьи сидят в комнате этой», — заявил Мостовой.

На 44-й минуте встречи арбитр встречи Сергей Карасев отменил взятие ворот Хиля из-за фола в атаке после вмешательства VAR.

На данный момент в матче идет второй тайм, «Балтика» ведет со счетом 3:0. На 49-й минуте отличился полузащитник Владислав Саусь, на 80-й — Чинонсо Оффор, на 85-й — Николай Титков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Антон Заболотный получил красную карточку в матче с «Балтикой».

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