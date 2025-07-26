Карпин рассказал, как переиграл бывшую команду

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после победы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что его команде необходимо улучшать атакующие действия. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как и в матче с «Балтикой», нам надо улучшать атакующие действия. Выход из обороны, командные взаимодействия. Пообщались с Джонатаном хорошо, мы на связи постоянно, не только по футбольным вопросам, еще по вопросам сборной. Знакома не только команда — весь штаб, город. Такой второй команды, наверное, в лиге нет, где бы я провел столько времени. Были чувства, скажем так, ностальгические», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Иван Сергеев на 23-й минуте матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место. В первом матче подопечные Карпина не смогли обыграть «Балтику».

В следующем туре «Динамо» поедет на выезд к действующему чемпиону страны — «Краснодару». Встреча состоится 2 августа, начало в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Балтике» заявили, что заплатили большую цену за победу над «Спартаком».