Овечкин снова приехал на матч «Динамо» в РПЛ

Овечкин посетил матч между «Динамо» и «Ростовом» во втором туре РПЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Ростовом».

Игра началась в 17:30 по московскому времени.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного «Динамо».

18 июля Овечкин посетил матч между «Динамо» и «Балтикой».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в «Динамо» рассказали, как исполнили мечту Овечкина.