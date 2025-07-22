В «Динамо» рассказали, как исполнили мечту Овечкина

Гафин: исполнили мечту Овечкина, дав ему сыграть в футбол под номером отца

Председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, как в клубе исполнили мечту российского хоккеиста Александра Овечкина. Его слова приводит Metaratings.

«Это наш главный динамовец в мире. Александр Овечкин исполнил мечту многих болельщиков, побив грандиозный рекорд Уэйна Гретцки, ну а мы, исполнили мечту Александра Овечкина, предоставив ему возможность сыграть в футбол под номером своего отца», — заявил Гафин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин раскрыл, как к россиянам относятся за рубежом.