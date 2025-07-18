Овечкин приехал на матч «Динамо» в первом туре РПЛ

Овечкин посетил матч между «Динамо» и «Балтикой» в первом туре РПЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой».

Игра началась в 20:30 по московскому времени. Этот матч — первый в новом сезоне РПЛ.

Игра проходит в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного «Динамо».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин стал лауреатом престижной американской премии.