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В «Балтике» объяснили, как разгромили «Спартак»

Тренер «Балтики» Талалаев заявил, что его команда заслужила разгромить «Спартак»
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что его команда полностью заслужила победу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Надо поздравить клуб с этой победой — у нас есть команда, есть коллектив. Показалось, что после первого отмененного гола нам может не хватить ресурса, но потом смотришь — вроде бы все бегут, все получается. Мне понравилось, как прагматично сыграла моя команда. Понятно, что ход игры сложился в нашу пользу — 11 на 10 играть легче, а 11 на 9 еще легче, но в этом полностью заслуга наших ребят. При неравных составах мяч должен ходить по полю быстрее, мы об этом говорили. Ребята — все большие молодцы, причем как игроки, так и аналитический штаб», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее Александр Мостовой заявил, что арбитр матча «Спартак» — «Балтика» ошибся, отменив гол гостей.

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