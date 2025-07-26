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Заболотный получил красную карточку в матче с «Балтикой»

Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча с «Балтикой»
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный получил прямую красную карточку в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики».

Форвард ударил шипами защитника калининградской команды Мингияна Бевеева. Изначально арбитр встречи Сергей Карасев не увидел в эпизоде грубости и не показал дал даже предупреждение, однако после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

На данный момент в матче идет второй тайм, «Балтика» ведет со счетом 1:0. На 49-й минуте отличился полузащитник Владислав Саусь. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

В своем дебютном матче за красно-белых он забил в ворота махачкалинского «Динамо», однако взятие ворот отменили из-за положения «вне игры».

34-летний Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

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