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«Реал» не может договориться со звездным бразильцем о контракте

Cadena SER: переговоры между «Реалом» и Винисиусом зашли в тупик
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Global Look Press

Мадридский «Реал» не может договориться с бразильцем Винисиусом Жуниором о новом контракте. Об этом сообщает Cadena SER

По информации источника, руководство «сливочных» намерено предложить южноамериканцу контракт на сумму в €20 млн, в то время как сторона игрока хотела бы выбить для Винисиуса оклад, сравнимый с окладом французского нападающего Килиана Мбаппе (€31 млн).

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. На его счету 322 матча, в которых он забил 106 мячей.

23 апреля сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года.

Футболист участвовал в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш. Такие сделки могут создать конфликт интересов из-за того, что Винисиус является действующим футболистом.

Ранее в «Барселоне» запретили игрокам радоваться.

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