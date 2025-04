Звездному нападающему «Реала» грозит дисквалификация на два года

Футболисту мадридского «Реала» Винисиусу грозит дисквалификация на два года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Футболист участвовал в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

Такие сделки могут создать конфликт интересов из-за того, что Винисиус является действующим футболистом.

Компания Tiberis Holding do Brasil подала 7 апреля жалобу на футболиста в Следственную палату комитета по этике Международную федерацию футбола (ФИФА). Компанией Tiberis Holding do Brasil владеет Вилли Франсезе, а его компания владеет 16,5% акций «Атлетика Сан-Жуан-дель-Рей». Компания хотела воспользоваться я правом преимущественной покупки, чтобы завладеть контрольным пакетом акций, но ALL Agenciamento Esportivo купила акции клуба напрямую и взяла на себя оперативный контроль, что не понравилось Tiberis Holding do Brasil, которая решила вынести разбирательство на международный уровень.

