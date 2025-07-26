В «Барселоне» запретили игрокам радоваться

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил недовольство активностью футболистов своей команды в медиа, сообщает Diario Sport.

По информации источника, немецкий специалист установил запрет на излишние развлечение и ввел дополнительные ограничения в раздевалке, направленные для улучшения концентрации игроков на футболе.

Издание отмечает, что данные изменения могли быть вызваны скандалом, связанным с празднованием 18-летия полузащитником Ламином Ямалем, который пригласил на торжество карликов.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

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