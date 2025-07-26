На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Реал» нашел замену звездному бразильцу

Cadena Ser: «Реал» купит Холанда в случае ухода Винисиуса
true
true
true
close
Carl Recine/Reuters

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес придумал, кем заменить бразильского вингера Винисиуса Жуниора в случае ухода.

По данным Cadena Ser, глава «сливочных» намерен пригласить на потенциальное место южноамериканца норвежского форварда Эрлинга Холанда, защищающего цвета «Манчестер Сити». Отмечается, что Перес готов инвестировать полученные за продажу Винисиуса деньги в покупку 25-летнего нападающего «горожан». Также в пользу подобного развития событий говорит то, что президент «Реала» является фанатом игры Холанда.

Холанд является самым дорогим футболистом мира. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет € 200 млн. В нынешнем сезоне он забил 30 мячей и сделал четыре результативные передачи в 40 матчах.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. На его счету 322 матча, в которых он забил 106 мячей.

Ранее «Реал» выставил ультиматум звездному бразильцу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами