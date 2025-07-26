«Реал» нашел замену звездному бразильцу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес придумал, кем заменить бразильского вингера Винисиуса Жуниора в случае ухода.

По данным Cadena Ser, глава «сливочных» намерен пригласить на потенциальное место южноамериканца норвежского форварда Эрлинга Холанда, защищающего цвета «Манчестер Сити». Отмечается, что Перес готов инвестировать полученные за продажу Винисиуса деньги в покупку 25-летнего нападающего «горожан». Также в пользу подобного развития событий говорит то, что президент «Реала» является фанатом игры Холанда.

Холанд является самым дорогим футболистом мира. Его рыночная стоимость на портале Transfermarkt составляет € 200 млн. В нынешнем сезоне он забил 30 мячей и сделал четыре результативные передачи в 40 матчах.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. На его счету 322 матча, в которых он забил 106 мячей.

Ранее «Реал» выставил ультиматум звездному бразильцу.