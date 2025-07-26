Карпина сравнили со Стариком Хоттабычем

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «Чемпионату» сравнил главного тренера столичного «Динамо» Валерия Карпина со Стариком Хоттабычем.

По его словам, 56-летний специалист способен побороться с бело-голубыми за победу в чемпионате России.

«О Карпине говорят как о Старике Хоттабыче. Пришел — и все стало здорово. У «Динамо» хорошие игроки, теперь посмотрим, как тренер будет с ними работать. Состав укомплектован для борьбы за призовые места, в этом сомнений нет», — заявил Ловчев.

Во втором туре «Динамо» Валерия Карпина сыграет против «Ростова». Встреча между моквичами и дончанами состоится 26 июля на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

В стартовом матче динамовцы не смогли дома обыграть калининградскую «Балтику» — 1:1, а «Ростов» уступил в гостях петербургскому «Зениту» — 1:2.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, «Ростов» финишировал восьмым.

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