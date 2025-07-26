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«ПСЖ» договорился о трансфере украинца

«ПСЖ» договорился с «Борнмутом» о сумме трансфера украинца Забарного
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ФК «Динамо Киев»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» договорился с «Борнмутом» о необходимой сумме для осуществления перехода украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, базовая сумма сделки составит €60 млн. Английский клуб намерен заработать по итогам трансфера порядка €70 млн — оставшуюся сумму «Борнмут» хочет включить в качестве различных бонусов. Стороны продолжают консультации и работают над закрытием сделки.

28 июня сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Матвея Сафонова ради приобретения Забарного, который отказывается переходить в клуб из-за того, что в его составе играет россиянин.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

На данный момент 22-летний Забарный выступает за английский «Борнмут». В минувшем сезоне он провел 36 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее «Реал» выставил ультиматум звездному бразильцу.

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