«Реал» выставил ультиматум звездному бразильцу

Мадридский «Реал» готов расстаться с бразильцем Винисиусом Жуниором в следующем году. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, руководство «сливочных» намерено договориться с южноамериканцем о новом контракте на своих условиях и выставило стороне игрока ультиматум. Если клубу не удастся этого, то в следующем году «Реал» будет готов выставить Винисиуса на трансфер.

Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с 2018 года. На его счету 322 матча, в которых он забил 106 мячей.

23 апреля сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года.

Футболист участвовал в приобретении нескольких профессиональных футбольных клубов через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой владеет отец и агент футболиста Тассило Соареш. Такие сделки могут создать конфликт интересов из-за того, что Винисиус является действующим футболистом.

Ранее «Динамо» предрекли трудности в матче с «Ростовом».