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«Динамо» предрекли трудности в матче с «Ростовом»

Непомнящий: «Динамо» — фаворит, но нет сомнений, что «Ростов» будет сражаться
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что у «Динамо» могут возникнуть проблемы в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова», потому что командам Валерия Карпина необходимо время. Его слова приводит «Советский спорт».

«У Карпина такой стиль, его командам нужно время, чтобы все детали механизма друг к другу качественно подогнались. То, что «Ростов» будет сражаться, сомнений даже нет. Но «Динамо» будет фаворитом, потому что атака у них в порядке», — заявил Непомнящий.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 26 июля на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

В стартовом матче динамовцы не смогли дома обыграть калининградскую «Балтику» — 1:1, а «Ростов» уступил в гостях петербургскому «Зениту» — 1:2.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, «Ростов» финишировал восьмым.

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