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Мостовой: у «Балтики» будут шансы в матче со «Спартаком»

Футболист Мостовой считает, что у «Балтики» будут шансы в игре со «Спартаком»
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ФК «Динамо» Махачкала

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что у калининградской «Балтики» будут шансы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«В первом туре всё было на флажке. Новый тур будет выглядеть так же. «Спартак» не крупно выиграл, но для меня они будут фаворитами матча с «Балтикой», — сказал Мостовой.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

«Балтика» в первом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Спартак» сыграет с «Балтикой» 26 июля. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может купить защитника «Динамо».

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