«Спартак» может купить защитника «Динамо»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, руководство красно-белых предложило дагестанскому клубу 250 млн в качестве компенсации за игрока. Сообщается, что несмотря на предложение, в последние дни между клубами диалог на счет потенциальной сделки не велся.

По информации «Чемпионата», в приобретении Пальцева заинтересован лично главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

Ранее стало известно, сколько денег «Зенит» получил за трансфер форварда в «Динамо».