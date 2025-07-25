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Российский баскетболист, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой

Баскетболист Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, не может встретиться с невестой, несмотря на полученное разрешение, сообщает Mash на спорте.

Отмечается, что прокурор дал устное согласие на встречи, но свидания откладываются по причине отсутствия официальной бумаги.

Также Касаткин не может посещать спортзал, хотя он зарегистрировал обращение десять дней назад. Все из-за того, что на посещение спортзала образовалась длинная очередь. Касаткин не может тренироваться и теряет форму.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее в деле задержанного во Франции баскетболиста Касаткина не исключили политический мотив.

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