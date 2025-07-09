Во Франции задержали российского баскетболиста

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Об этом сообщает Le Monde.

26-летний Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США. Американцы подозревают спортсмена в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам спортсмен отрицает все обвинения.

Баскетболиста арестовали в парижском аэропорту. Он прибыл в страну вместе с невестой, которой недавно сделал предложение. На данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

В 2016 году россиянин отправился учиться в американскую школу, в 2018 — поступил в университет Pennsylvania State University, где он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 2019 — вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что 19-летний россиянин первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» на форме.