В деле задержанного во Франции баскетболиста Касаткина не исключили политический мотив

Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила политический мотив в деле задержанного в Париже российского баскетболиста Даниила Касаткина, передает РИА Новости.

«В этом деле может быть и его безалаберность — приобрести компьютер с рук. Так себе история. Могли использовать вслепую, чтобы разразился скандал. Не хочется верить, что парень это сделал сам», — сказала Журова.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее Касаткин рассказал о трудностях в тюрьме.