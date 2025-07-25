Украинский боец смешанных единоборств вышел на бой под песню Виктора Цоя

Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Кирилл Горобец вышел на поединок против казахстанца Магомеда Кабардиева под песню Виктора Цоя «Перемен», сообщает «Чемпионат».

Это произошло на турнире OAE Warrior, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Кабардиев одержал победу единогласным решением судей. Горобец потерпел четвертое поражение. Также на его счету 13 побед.

18 июля 2025 года украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала на своей странице в соцсетях об открытом письме против участия российских спортсменов на чемпионате мира 2025 года.

В письме указывается, что последние несколько дней бывшие и нынешние фехтовальщики подписывали письмо, в котором выступают против решений Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Ранее украинская шпажистка объяснила отказ фотографироваться с россиянином на ЧМ.