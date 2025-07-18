447 иностранных фехтовальщиков выступили против участия россиян на ЧМ-2025

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала на своей странице в соцсетях об открытом письме против участия российских спортсменов на чемпионате мира 2025 года.

В письме указывается, что последние несколько дней бывшие и нынешние фехтовальщики подписывали письмо, в котором выступают против решений Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Харлан отметила, что письмо подписали 447 действующих и бывших фехтовальщиков высокого уровня из 56 стран. 108 из них уже завершили карьеру, а 208 спортсменов решили публично заявить о своих именах.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.