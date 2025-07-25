«Так быть не должно»: Карякин сравнил зарплаты шахматистов и футболистов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о заработке шахматистов, заявив, что она меньше, чем у некоторых запасных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Зарплата одного запасного игрока нашей сборной по футболу или какого-нибудь клуба РПЛ может быть равна заработку чемпиона мира по шахматам. Так быть не должно. несмотря на то, что век шахматиста длиннее», — сказал Карякин.

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин назвал абсурдным вынесенный ему заочный приговор украинским судом.