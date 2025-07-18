«Абсурдный театр киевского режима»: Карякин о решении суда Украины

Сенатор Совета Федерации от Крыма шахматист Сергей Карякин после решение суда на Украине заявил, что гордится своей помощью российским военнослужащим. Его слова приводит РИА Новости.

«Вынесенный приговор - это абсурдный театр киевского режима. <...> Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно. Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины!» — заявил он.

18 июля Карякина заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по решению суда на Украине. Его обвинили в «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ Украины».

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин заявил, что не стремился стать политиком.