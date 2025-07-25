Украинская рапиристка не стала подходить к россиянке после боя на ЧМ

Украинская рапиристка Петрова не стала подходить к россиянке Козаевой на ЧМ

Украинская рапиристка Кристина Петрова не стала подходить к россиянке Полине Козаевой после их поединка на чемпионате мира, передает «Матч ТВ».

После поединка Петрова и Козаева поблагодарили судью и разошлись.

Петрова победила со счетом 14:10.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

24 июля завоевавшая золотую медаль чемпионата мира по фехтованию украинская шпажистка Влада Харькова объяснила «несгибаемостью украинцев» свой отказ от общего фото с российским рапиристом Кириллом Бородачевым.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме согласились с немцем, призвавшим вернуть флаг российским спортсменам.