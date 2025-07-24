В Госдуме согласились с немцем, призвавшим вернуть флаг российским спортсменам

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью РИА Новости заявила, что согласна по сути с немецким пловцом Йошей Зальховым, который считает лицемерным присутствие россиян на чемпионате мира по водным видам спорта в нейтральном статусе.

По ее словам, нейтральный статус никак не скрывает принадлежность российских спортсменов к своей стране.

«Он правильно возникает, но только в той части, что если допускаете на соревнования, то допускайте с флагом и гимном. Иначе это выглядит странно, потому что болельщики со всего мира все равно все знают и понимают», — заявила Журова.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее украинка не захотела стоять с россиянином на пьедестале ЧМ по фехтованию.