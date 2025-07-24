«Шахтер» в результативном матче обыграл «Бешикташ» в Лиге Европы

Украинский «Шахтер» обыграл турецкий «Бешикташ» в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тупрас» в Стамбуле, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Украинцы вышли вперед уже на 7-й минуте матча благодаря голу 19-летнего Алиссона. На 28-й минуте Егиналдо удвоил преимущество. На 40-й минуте «Бешикташ» сократил отставание: пенальти реализовал Тэмми Абрахам.

На 67-й минуте разрыв в два мяча вернул Кевин, а на 87-й — Жоау Мариу вернул турков в игру. На 90+6-й минуте Кевин оформил дубль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится 31 июля.

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