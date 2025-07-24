Перерыв

Очень бодрое начало от «Шахтера», давшее украинцам преимущество в два мяча, но концовка осталась за хозяевами. «Бешикташ» заработал и реализовал пенальти и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Посмотрим, что будет дальше.