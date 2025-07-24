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Тяжелый выезд: «Шахтер» гостит у «Бешикташа» в Стамбуле в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд. Первый матч. «Бешикташ» — «Шахтер». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы турецкий «Бешикташ» принимает в Стамбуле украинский «Шахтер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
2-й тайм
24 июля 21:00
Бешикташ
Стамбул, Турция
40' Абрахам
1 : 2
Шахтёр
7' Алисон
28' Эгиналдо
Стадион «Тюпраш», Стамбул, Турция
1-й тайм

40' Абрахам

7' Алисон

28' Эгиналдо

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
54'

Шикарная быстрая атака «Шахтера», и прострельная передача прошла через всю штрафную низом, однако Кевин поскользнулся в момент удара и отправил мяч в руки Гюноку.

52'

А вот сейчас «горняки» успокаивают темп. Ризнык не спешит после передачи назад.

50'

Очень высок темп игры на старте второго тайма, причем хорошо бегут обе команды.

47'

«Бешикташ» сразу же заработал угловой, и Демир едва «рыбкой» не вогнал мяч в сетку из вратарской, но чуть не дотянулся.

46'

Поооооееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Очень бодрое начало от «Шахтера», давшее украинцам преимущество в два мяча, но концовка осталась за хозяевами. «Бешикташ» заработал и реализовал пенальти и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Посмотрим, что будет дальше.

45+3'

И все — свисток на перерыв.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

45'

«Бешикташ» очень активен в прессинге на чужой половине поля. Тяжело «Шахтеру».

43'

Спасение Ризныка! По правому краю ворвался на скорости в штрафную с мячом Жедсон Фернандеш и пробил с близкого расстояния! Ризнык успел сократить угол обстрела и отбил коленом!

40'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Тэмми Абрахам — 1:2! Ризнык полетел в правый от себя угол ,а английский форвард пробил по центру, чуть подняв мяч над газоном!

39'

VAR проверяет, но Ефим Конопля действительно летел с вытянутой рукой, и отбил ей удар. Все по делу.

38'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ШАХТЕРА»! В руку защитнику попал мяч после подачи углового и удара!

36'

Опять падение игрока «Бешикташа» в штрафной «Шахтера» осталось без внимания арбитра.

35'

Негодует Гюнок! Опять Кевин сместился от угла штрафной к центру и пробил низом в дальний угол из-под защитника — рядом со штангой.

33'

Удар Рафы Силвы над стенкой и над воротами — высоковато.

32'

Жестко сбили Жедсона перед штрафной «Шахтера» слева. Точка для подачи, хотя мастер может и ударить. Например, Рафа Силва.

31'

Опять небольшое затишье в игре после забитого «Шахтером» мяча.

28'

ГОООООООООООООООООООЛ! Эгиналдо — 0:2! Перевод на правый край, где Алисон прошел на скорости, разбросал финтами защитника и подал во вратарскую точно в голову Эгиналдо, который не промахнулся!

27'

«Шахтер» играет с преимуществом за счет быстрых, взрывных действия на флангах.

24'

Опасно! Гюнок сыграл в прыжке кулаками на выходе после подачи углового, но подбор был за гостями, причем Марлон фактически выбил мяч из штрафной, неудачно подставив голову перед пустым углом после сильной подачи партнера!

21'

Атака «Шахтера» закончилась плотным ударом Кевина с левой стороны — над перекладиной.

18'

Опасная атака «Шахтера», но Гюнок успел выскочить за штрафную и сыграть в подкате, опередив нападающего соперника.

17'

Угловой заработал «Бешикташ», после розыгрыша и подачи упал Габриэл Паулиста в штрафной «Шахтера» в борьбе с защитником украинской команды. Фола нет.

15'

Теперь «горняки» атакуют позиционно, тоже события не форсируя.

13'

Хозяева давят, неспешно атакуя позиционно. Забив, «Шахтер» заметно отошел назад.

11'

Дальний удар «Бешикташа» — это было неопасно.

8'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Алисон — 0:1! «Шахтер» накрыл соперника в финальной трети, быстро доставил мяч с левого фланга на правый, после чего Алисон от угла штрафной сместился прямо в центр, убрав по дороге на замахах и паузах сразу трех защитников, и пробил. Рикошет дезориентировал Мерта Гюнока, и мяч залетел в сетку!

6'

«Шахтер» смотрится достаточно уверенно на первых минутах, побольше владеет мячом и к тому же высоко прессингует на чужой половине. Правда, турки достаточно уверенно выходят из-под давления.

4'

Первый удар в створ в матче от Абрахама — Ризнык на месте.

3'

Турецкая команда старается быстро доводить мяч до Тэмми Абрахама, но оборона «Шахтера» пока внимательна.

1'

Поееееехали! Матч начался.

21:55

А вот стартовый состав украинского «Шахтера» от его турецкого тренера Арды Турана:

Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азеведо Перейра — Марлон — Алисон, Очеретько, Судаков, Кевин — Эгиналдо.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер турецкого «Бешикташа» Оле-Гуннар Сульшер:

Гюнок — Свенссон, Габриэл Паулиста, Удуохай, Юрасек — Демир Тыкназ, Жедсон Фернандес — Рашица, Кекчу, Рафаэл Силва — Абрахам.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы турецкий «Бешикташ» на своем поле принимает украинский «Шахтер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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