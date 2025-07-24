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В Госдуме раскрыли, почему РФС хочет вернуть пиво на стадионы

Свищев: РФС и РПЛ хотят вернуть пиво на стадионы потому, что не хватает денег
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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) не хватает денег, поэтому они хотят вернуть пиво на стадионы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Руководители РФС и лиги заинтересованы, чтобы законопроект был принят, потому что денег сейчас катастрофически не хватает. Владельцы клубов, инвесторы, спонсоры сокращают расходы на спорт. Поэтому сейчас нужно искать альтернативные источники», — заявил Свищев.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

Ранее Журова выступила против возвращения пива на стадионы.

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