На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой раскрыл, что за свои деньги должен сделать дорогостоящий новичок «Ливерпуля»

Мостовой: за свои 150 миллионов Вирц должен прийти и забить 50 мячей
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что новичок «Ливерпуля» Флориан Вирц за свои деньги должен забить 50 мячей. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«При своей стоимости в 150 миллионов он должен прийти и 50 мячей забить. Но он никогда так не сделает, потому что он другой футболист, это же не Месси. Такие, как Месси рождаются раз в 100 лет», — заявил Мостовой.

Вирц стал игроком «Ливерпуля» 20 июня. Футболист стал самым дорогим приобретением в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Контракт с 22-летним Вирцем заключен до 2030 года. Сумма трансфера составила €117 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €135,7 млн.

Вирц является воспитанником немецких «Кельна» и «Байера». Профессиональную карьеру он начал в составе клуба из Леверкузена в 2020 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. В 2021 году Вирц выиграл молодежный чемпионат Европы. В финале Германия со счетом 1:0 обыграла национальную команду Португалии. Единственный мяч забил Лукас Нмеча.

Ранее сообщалось, что 20-летний аргентинский футболист перейдет в ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами