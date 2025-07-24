Мостовой раскрыл, что за свои деньги должен сделать дорогостоящий новичок «Ливерпуля»

Мостовой: за свои 150 миллионов Вирц должен прийти и забить 50 мячей

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение, что новичок «Ливерпуля» Флориан Вирц за свои деньги должен забить 50 мячей. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«При своей стоимости в 150 миллионов он должен прийти и 50 мячей забить. Но он никогда так не сделает, потому что он другой футболист, это же не Месси. Такие, как Месси рождаются раз в 100 лет», — заявил Мостовой.

Вирц стал игроком «Ливерпуля» 20 июня. Футболист стал самым дорогим приобретением в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Контракт с 22-летним Вирцем заключен до 2030 года. Сумма трансфера составила €117 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €135,7 млн.

Вирц является воспитанником немецких «Кельна» и «Байера». Профессиональную карьеру он начал в составе клуба из Леверкузена в 2020 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. В 2021 году Вирц выиграл молодежный чемпионат Европы. В финале Германия со счетом 1:0 обыграла национальную команду Португалии. Единственный мяч забил Лукас Нмеча.

Ранее сообщалось, что 20-летний аргентинский футболист перейдет в ЦСКА.