Молодой звездный игрок заключил контракт с «Ливерпулем»

Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц подписал контракт с английским «Ливерпулем». Об этом сообщает официальный сайт «мерсисайдцев».

«Вирц стал последним пополнением состава Арне Слота этим летом. Официальный номер футболиста в составе «Ливерпуля» будет подтвержден позднее», — говорится в сообщении.

Контракт с 22-летним футболистом заключен до 2030 года. Сумма трансфера составила €117 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €135,7 млн.

В сезоне-2024/25 Вирц провел за «Байер» 44 матча, в которых забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач.

22-летний Вирц является воспитанником «Кельна» и «Байера». Профессиональную карьеру он начал в составе клуба из Леверкузена в 2020 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. В 2021 году Вирц выиграл молодежный чемпионат Европы. В финале Германия со счетом 1:0 обыграла национальную команду Португалии. Единственный мяч забил Лукас Нмеча.

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