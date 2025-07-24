20-летний аргентинский футболист перейдет в ЦСКА

Московский ЦСКА возьмет в аренду 20-летнего аргентинского полузащитника Лионеля Верде из «Униона» из Санта-Фе. Об этом сообщает журналист Жулиан Букколини в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что Верде уже попрощался с одноклубниками.

Аргентинский футболист выступает в составе взрослой команды с начала 2024 года. В 34 матчах за «Унион» Верде забил четыре мяча. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €600 тыс.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что иностранный футболист покинет ЦСКА.