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Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО

Карпов: сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО
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РФС

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов ушел добровольцем на СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

58-летний Павлов — бывший офицер безопасности сборной России. Также он руководит охранным агентством, которое долгое время сотрудничало с Российской премьер-лигой (РПЛ) и Первой лигой.

Павлов является выпускником Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Он имеет звание капитана запаса и мастера спорта по тяжелой атлетике.

В октябре 2024 года на СВО ушел чеченский боец смешанных единоборств (MMA) Ильяс Якубов, которого признали террористом.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее актер из сериала «Слово пацана» ушел на СВО.

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