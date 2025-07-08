Украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в своих соцсетях выступила против допуска россиянок на чемпионат мира, который пройдет в Тбилиси.

«Нейтральные» приближаются к чемпионату мира. Отличная работа FIE», — написала Харлан.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе Международного олимпийского комитета (МОК). 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось о том, что МОК намерен рассмотреть восстановление Олимпийского комитета России.