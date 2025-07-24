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Талант из ЦСКА прошел медосмотр для ухода из команды

«Евро-Футбол.Ру»: Файзуллаев прошел медосмотр перед отъездом из ЦСКА
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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в ближайшее время перейдет в «Истанбул Башакшекир». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, узбекский футболист успешно прошел медосмотр в Стамбуле и в ближайшее время официально пополнит состав турецкого клуба.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ узбекский вингер провел 27 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

21 июля ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Газовик», завершилась с результатом 0:0.

Во втором туре ЦСКА на своем поле сразится с «Ахматом». Эта игра пройдет 27 июля в 15:00 (мск).

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