РФС попросил клубы скинуться на судей

Российский футбольный союз попросил порядка 200 млн рублей у клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) для того, чтобы оплатить работу арбитров в текущем сезоне. Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, РФС намерен увеличить оклады судей в 2025 году, для чего просит клубы скинуться по 12,5 млн рублей. Отмечается, что для клубов это предложение из разряда «таких, от которых очень сложно отказаться».

В данный момент представители клубов продолжают обсуждение данного вопроса между собой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что РФС хочет взыскать более 40 млн рублей с несуществующего клуба.