Украинка не захотела стоять с россиянином на пьедестале ЧМ по фехтованию

Украиинская фехтовальщица Влада Харькова, ставшая чемпионкой мира на турнире в Грузии, не захотела стоять с россиянином Кириллом Бородачевым на пьедестале почета во время церемонии фотографирования.

Во время общей церемонии награждения по итогам прошедшего соревновательного дня Харькова, победившая в состязании шпажисток, сошла с пьедестала и не стала делать совместное фото с другими медалистами турнира.

Бородачев в решающей схватке уступил Райану Чою из Гонконга со счетом 9:15. На Олимпиаде 2020 года в Токио Бородачев становился вторым в командной рапире.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Ольга Харлан выступила против допуска россиянок на ЧМ-2025.