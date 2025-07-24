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Немец обвинил в лицемерии к россиянам мировую федерацию плавания

Пловец Зальхов призвал отказаться от нейтрального флага по отношению к россиянам
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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Немецкий пловец Йоша Зальхов в интервью Sport1 заявил, что считает лицемерным присутствие россиян на чемпионате мира по водным видам спорта в нейтральном статусе.

По его словам, все понимают, что нейтральные спортсмены представляют Россию, поэтому организаторам стоит изменить подход и вернуть национальные атрибуты российсиким атлетам.

«Мне не нравится использование нейтрального флага. Мы же все понимаем, что эти спортсмены приехали из России, и обманываем сами себя, используя этот нейтральный флаг. Не думаю, что это хорошая мысль. Либо уж все, либо ничего», — заявил Зальхов.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее сообщалось, что российские синхронисты выиграли золотые медали чемпионата мира.

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