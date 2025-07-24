Испания вышла в финал чемпионата Европы

Женская сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Швейцарии.

В полуфинальной встрече испанки оказались сильнее национальной команды Германии. Основное время завершилось со счетом 0:0. В конце второго дополнительного тайма, на 113-й минуте, решающий мяч забила двукратная обладательница «Золотого мяча» Айтана Бонмати.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В решающем матче, который состоится 27 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в городе Базель, Испания сыграет со сборной Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенду «Анжи» и «Интера» заподозрили в краже сотен тысяч долларов.