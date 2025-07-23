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Преодолевшая рак вратарь и перекладина спасают Германию в полуфинале Евро. LIVE

Футбол. Чемпионат Европы. Полуфинал. Женщины. Германия — Испания. ОНЛАЙН

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Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press
Сборная Германии играет с Испанией в полуфинале женского чемпионата Европы по футболу. Победившая рак вратарь Анн-Катрин Бергер совершает прекрасные сейвы и спасает немецкую команду от пропущенных мячей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2025 (ж). 1/2 финала
2-й тайм
23 июля 22:00
Германия (ж)
0 : 0
Испания (ж)
Стадион «Летцигрунд», Цюрих, Швейцария
1-й тайм

17' Дебриц

20' Гонсалес

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'59

Пина подала с углового в штрафную сборной Германии, но защитницы уверенно вынесли мяч.

'58

Опасно! Бонмати пробила из пределов штрафной, но защитница Кляйнхерне ногой отбила мяч на угловой!

'57

Немки заработали угловой. Бюль исполнила подачу в центр штрафной, но испанки вынесли мяч в поле.

'55

Гихарро в жестком подкате завалила Хоффман, но при этом сыграла в мяч. Арбитр свистнула фол, однако не стала давать желтую карточку.

'53

Пина прорвалась по левому флангу, но защитница сборной Германии вынесла мяч у нее из-под ног в аут.

'51

Опасно! Батлье вышла один на один с Бергер и пробила в ближний угол, но голкипер сборной Германии сумела зафиксировать мяч!

'49

Бранд нанесла удар из пределов штрафной Испании, но попала в Паредес! Немки стали требовать пенальти, однако мяч попал в грудь испанки.

'48

Немки быстро провели две атаки, и одна из них завершилась неплохим ударом. Однако открыть счет не удалось.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен!

Германия и Испания обменялись множеством опасных моментов. Немки создавали свои шансы благодаря стремительным контратакам.

Испанки больше владели мячом и делали опасные навесы, но в концовке тоже включили свои контратаки и были очень близки к забитому мячу.

Только перекладина и самоотверженная игра вратаря Бергер спасла Германию от пропущенного мяча. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+1

Моментище! Гонсалес вышла один на один с Бергер и пробила в створ, но вратарь сборной Германии совершила прекрасный сейв! Сразу после этого Пина нанесла опасный удар, но Бергер опять спасла свои ворота!

'45+1

Кармона нанесла дальний удар по воротам, но выше створа.

'45

Кальдентей закрутила мяч в угол ворот сборной Германии, но Бергер в прыжке зафиксировала снаряд!

'43

Бюль решила сделать красивый пас пяткой в штрафной Испании, но никто из партнерш не понял ее замысла. Испанки перехватили мяч.

'42

Перекладина! Паредес пробила головой после подачи с углового, но мяч попал в правую стойку!

'41

Момент! Гонсалес пробила по воротам сборной Германии с нескольких метров, но мяч попал в ногу Вамзер и ушел на угловой!

'40

Опасно! Пина подала на ближнюю штангу, Путельяс скинула на дальнюю, но там Паредес чуть-чуть не успела к мячу, чтобы замкнуть в пустой угол!

'39

Пина упала в противостоянии с Вамзер и заработала опасный «стандарт» на левом фланге — возле штрафной сборной Германии.

'38

Хоффман прорвалась по левому флангу и прострелила в штрафную сборной Испании, но прямо в руки вратарю.

'36

Кармона не смогла обыграть на входе в штрафную защитницу сборной Германии Вамзер — та еще и сумела отобрать мяч!

'34

Кальдентей навесила в штрафную сборной Германии, но слишком сильно: Гонсалес не успела до него добраться, чтобы пробить.

'32

Бюль перехватила мяч в центре поля и организовала контратаку сборной Германии. В итоге Хоффман вышла один на один с вратарем и пробила низом в правый угол, но не попала в створ! Правда, затем судья показал, что она все равно была в офсайде.

'30

Кнак смогла вернуться на поле! Серьезной травмы нет.

'28

Защитница сборной Германии и «Манчестер Сити» Кнак оказалась на газоне. Врачи оказывают ей помощь. Желаем здоровья!

'26

Испания гораздо больше владеет мячом — 69% на 31%.

'25

Путельяс ударила по ноге защитницу сборной Германии Кляйнхерне и совершила фол в атаке.

'23

После подачи испанок с углового защитница сборной Германии выиграла воздух и скинула мяч в руки Бергер.

'21

Моментище! Кармона подала в штрафную сборной Германии, где Гонсалес в касание пробила по воротам, но Бергер в красивом прыжке вытащила мяч из-под перекладины!

'18

Полузащитница сборной Германии и мадридского «Реала» Дебриц высоко подняла ногу и задела голову Кальдентей, за что получила желтую карточку.

'20

Нападающая сборной Испании Гонсалес схватила Бранд руками и сорвала немецкую контратаку, за что получила желтую карточку.

'17

Хавбек сборной Испании Кальдентей отправила мяч в ворота, но сделала это из очевидного офсайда.

'16

Немки отобрали мяч и провели быструю контратаку, которая завершилась мощным ударом Бюль с линии штрафной! Однако она попала в защитницу сборной Испании.

'14

Испанки владеют мячом, но пока не могут подобраться к штрафной Бундестим.

'12

Вау! Полузащитница сборной Испании Гихарро решила дерзко перебросить немецкого голкипера Бергер, которая вышла далеко из ворот. Однако мяч пролетел мимо створа.

'11

Кармона подала с левого фланга в центр штрафной сборной Германии, но защитницы вынесли мяч в поле.

'9

Моментище! Бюль приняла мяч после блестящего дальнего заброса в исполнении вратаря сборной Германии — Бергер — вышла один на один с испанским голкипером Коль и пробила низом в дальний угол. Мяч просвистел в сантиметрах от штанги!

'8

Пина исполнила перевод на правый фланг, и Кальдентей каким-то чудом догнала мяч у самой лицевой, но затем защитница сборной Германии выбила его за боковую.

'6

Хавбек сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бюль чуть-чуть не добралась до мяча в штрафной испанок! Могло быть опасно.

'5

Бранд зарядила в колено испанской нападающей Пине и завалила ее на газон. Арбитр свистнула фол.

'3

Немецкая полузащитница Хоффман не смогла отдать точную передачу на половине поля Испании и потеряла мяч.

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав сборной Испании: Коль, Кармона, Мендес, Паредес, Батлье, Путельяс, Гихарро, Бонмати, Кальдентей, Пина, Гонсалес.

21:50

Стартовый состав сборной Германии: Бергер, Кнак, Кляйнхерне, Кетт, Минге, Бюль, Дебриц, Сенс, Бранд, Хоффман, Вамзер.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Германия и Испания сыграют в полуфинале женского чемпионата Европы по футболу. Начало — в 22.00 мск.

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