Германия (ж)

Пина подала с углового в штрафную сборной Германии, но защитницы уверенно вынесли мяч.
Опасно! Бонмати пробила из пределов штрафной, но защитница Кляйнхерне ногой отбила мяч на угловой!
Немки заработали угловой. Бюль исполнила подачу в центр штрафной, но испанки вынесли мяч в поле.
Гихарро в жестком подкате завалила Хоффман, но при этом сыграла в мяч. Арбитр свистнула фол, однако не стала давать желтую карточку.
Пина прорвалась по левому флангу, но защитница сборной Германии вынесла мяч у нее из-под ног в аут.
Опасно! Батлье вышла один на один с Бергер и пробила в ближний угол, но голкипер сборной Германии сумела зафиксировать мяч!
Бранд нанесла удар из пределов штрафной Испании, но попала в Паредес! Немки стали требовать пенальти, однако мяч попал в грудь испанки.
Немки быстро провели две атаки, и одна из них завершилась неплохим ударом. Однако открыть счет не удалось.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
Германия и Испания обменялись множеством опасных моментов. Немки создавали свои шансы благодаря стремительным контратакам.
Испанки больше владели мячом и делали опасные навесы, но в концовке тоже включили свои контратаки и были очень близки к забитому мячу.
Только перекладина и самоотверженная игра вратаря Бергер спасла Германию от пропущенного мяча. С нетерпением ждем второго тайма!
Моментище! Гонсалес вышла один на один с Бергер и пробила в створ, но вратарь сборной Германии совершила прекрасный сейв! Сразу после этого Пина нанесла опасный удар, но Бергер опять спасла свои ворота!
Кармона нанесла дальний удар по воротам, но выше створа.
Кальдентей закрутила мяч в угол ворот сборной Германии, но Бергер в прыжке зафиксировала снаряд!
Бюль решила сделать красивый пас пяткой в штрафной Испании, но никто из партнерш не понял ее замысла. Испанки перехватили мяч.
Перекладина! Паредес пробила головой после подачи с углового, но мяч попал в правую стойку!
Момент! Гонсалес пробила по воротам сборной Германии с нескольких метров, но мяч попал в ногу Вамзер и ушел на угловой!
Опасно! Пина подала на ближнюю штангу, Путельяс скинула на дальнюю, но там Паредес чуть-чуть не успела к мячу, чтобы замкнуть в пустой угол!
Пина упала в противостоянии с Вамзер и заработала опасный «стандарт» на левом фланге — возле штрафной сборной Германии.
Хоффман прорвалась по левому флангу и прострелила в штрафную сборной Испании, но прямо в руки вратарю.
Кармона не смогла обыграть на входе в штрафную защитницу сборной Германии Вамзер — та еще и сумела отобрать мяч!
Кальдентей навесила в штрафную сборной Германии, но слишком сильно: Гонсалес не успела до него добраться, чтобы пробить.
Бюль перехватила мяч в центре поля и организовала контратаку сборной Германии. В итоге Хоффман вышла один на один с вратарем и пробила низом в правый угол, но не попала в створ! Правда, затем судья показал, что она все равно была в офсайде.
Кнак смогла вернуться на поле! Серьезной травмы нет.
Защитница сборной Германии и «Манчестер Сити» Кнак оказалась на газоне. Врачи оказывают ей помощь. Желаем здоровья!
Испания гораздо больше владеет мячом — 69% на 31%.
Путельяс ударила по ноге защитницу сборной Германии Кляйнхерне и совершила фол в атаке.
После подачи испанок с углового защитница сборной Германии выиграла воздух и скинула мяч в руки Бергер.
Моментище! Кармона подала в штрафную сборной Германии, где Гонсалес в касание пробила по воротам, но Бергер в красивом прыжке вытащила мяч из-под перекладины!
Полузащитница сборной Германии и мадридского «Реала» Дебриц высоко подняла ногу и задела голову Кальдентей, за что получила желтую карточку.
Нападающая сборной Испании Гонсалес схватила Бранд руками и сорвала немецкую контратаку, за что получила желтую карточку.
Хавбек сборной Испании Кальдентей отправила мяч в ворота, но сделала это из очевидного офсайда.
Немки отобрали мяч и провели быструю контратаку, которая завершилась мощным ударом Бюль с линии штрафной! Однако она попала в защитницу сборной Испании.
Испанки владеют мячом, но пока не могут подобраться к штрафной Бундестим.
Вау! Полузащитница сборной Испании Гихарро решила дерзко перебросить немецкого голкипера Бергер, которая вышла далеко из ворот. Однако мяч пролетел мимо створа.
Кармона подала с левого фланга в центр штрафной сборной Германии, но защитницы вынесли мяч в поле.
Моментище! Бюль приняла мяч после блестящего дальнего заброса в исполнении вратаря сборной Германии — Бергер — вышла один на один с испанским голкипером Коль и пробила низом в дальний угол. Мяч просвистел в сантиметрах от штанги!
Пина исполнила перевод на правый фланг, и Кальдентей каким-то чудом догнала мяч у самой лицевой, но затем защитница сборной Германии выбила его за боковую.
Хавбек сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бюль чуть-чуть не добралась до мяча в штрафной испанок! Могло быть опасно.
Бранд зарядила в колено испанской нападающей Пине и завалила ее на газон. Арбитр свистнула фол.
Немецкая полузащитница Хоффман не смогла отдать точную передачу на половине поля Испании и потеряла мяч.
Матч начался!
Стартовый состав сборной Испании: Коль, Кармона, Мендес, Паредес, Батлье, Путельяс, Гихарро, Бонмати, Кальдентей, Пина, Гонсалес.
Стартовый состав сборной Германии: Бергер, Кнак, Кляйнхерне, Кетт, Минге, Бюль, Дебриц, Сенс, Бранд, Хоффман, Вамзер.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Германия и Испания сыграют в полуфинале женского чемпионата Европы по футболу. Начало — в 22.00 мск.