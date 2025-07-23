Германия (ж)

'45+1

Первый тайм завершен!

Германия и Испания обменялись множеством опасных моментов. Немки создавали свои шансы благодаря стремительным контратакам.

Испанки больше владели мячом и делали опасные навесы, но в концовке тоже включили свои контратаки и были очень близки к забитому мячу.

Только перекладина и самоотверженная игра вратаря Бергер спасла Германию от пропущенного мяча. С нетерпением ждем второго тайма!