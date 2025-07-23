Легенду «Анжи» и «Интера» заподозрили в краже сотен тысяч долларов

Бывший форвард каталонской «Барселоны», миланского «Интера», махачкалинского «Анжи», президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О подозревается в краже $600 тысяч, передает Actu Cameroun.

Речь идет о деньгах, которые предназначались сборной Камеруна за матч 2023 года против Мексики в США. Игроки камерунской сборной так и не получили деньги.

20 июня 2022 года Это'О получил условных срок за налоговые махинации. Камерунский форвард проходил обвиняемым по данному делу вместе со своим помощником Хосе Месальесем. Как сообщает источник, Это'О в ходе следственных действий возложил вину за уклонение от уплаты налогов на Месальеса.

Суд учел, что оба обвиняемых по делу не привлекались ранее к уголовной ответственности, поэтому отклонил предложение прокурора назначить им наказание в виде 4,5 лет тюремного заключения.

Ранее алжирский болельщик, обвинивший Это'о в избиении, обратился в полицию Катара.