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Легенду «Анжи» и «Интера» заподозрили в краже сотен тысяч долларов

Экс-футболиста Это'О заподозрили в краже сотен тысяч долларов
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Omar Zoheiry/dpa/Global Look Press

Бывший форвард каталонской «Барселоны», миланского «Интера», махачкалинского «Анжи», президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О подозревается в краже $600 тысяч, передает Actu Cameroun.

Речь идет о деньгах, которые предназначались сборной Камеруна за матч 2023 года против Мексики в США. Игроки камерунской сборной так и не получили деньги.

20 июня 2022 года Это'О получил условных срок за налоговые махинации. Камерунский форвард проходил обвиняемым по данному делу вместе со своим помощником Хосе Месальесем. Как сообщает источник, Это'О в ходе следственных действий возложил вину за уклонение от уплаты налогов на Месальеса.

Суд учел, что оба обвиняемых по делу не привлекались ранее к уголовной ответственности, поэтому отклонил предложение прокурора назначить им наказание в виде 4,5 лет тюремного заключения.

Ранее алжирский болельщик, обвинивший Это'о в избиении, обратился в полицию Катара.

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