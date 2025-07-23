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Женщина прервала баскетбольный матч, избив своего мужа

Женщина выбежала бить мужа палкой на баскетбольном матче в Никарагуа
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Кадр из видео/Соцсети

Баскетбольный матч в Никарагуа был прерван из-за жены одного из баскетболистов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Издание утверждает, что женщине не понравилось то, что ее муж потратил часть семейного бюджета на взнос для участия в турнире. Прямо посреди игры она выбежала на площадку и принялась избивать мужчину палкой. Игрок был вынужден убегать с площадки, а тренер — выпускать другого баскетболиста на замену.

В начале июля российский баскетболист Даниил Касаткин сделал предложение своей девушке и попал во французскую тюрьму.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

В 2016 году россиянин отправился учиться в американскую школу, в 2018 — поступил в университет Pennsylvania State University, где он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 2019 — вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что 19-летний россиянин первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» на форме.

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