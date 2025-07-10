Сделал предложение и попал в тюрьму: российский баскетболист арестован во Франции

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан в Париже по запросу США. Его обвиняют в кибератаках на два федеральных учреждения Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство занимается инцидентом. Адвокат спортсмена рассказал об условиях его содержания, подчеркнув, что в камере нет даже стула. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что в этом деле может быть обнаружен украинский след.

Баскетболиста Касаткина подозревают в хакерской деятельности

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту Шарль де Голль. Поездка носила исключительно личный характер: спортсмен приехал во Францию с девушкой, чтобы сделать ей предложение.

«За убийство дают меньше»: Смолову грозит восемь лет за драку в кафе Бывшему нападающему сборной России и «Краснодара» Федору Смолову, по данным СМИ, грозит... 08 июля 18:12

Причиной ареста стал запрос от американских властей. Французские СМИ сообщают, что спортсмена подозревают в причастности к хакерской группировке, которая совершила атаки на примерно 900 организаций, среди которых были два федеральных учреждения США.

Касаткин отказался признавать вину. Его адвокат Фредерик Бело утверждает, что баскетболист не обладает необходимыми навыками для хакерской деятельности, в целом не владеет компьютерной грамотностью и даже не умеет устанавливать приложения. Защита настаивает на том, что компьютер Даниила был либо взломан, либо изначально был приобретен у злоумышленников.

За Касаткиным следили с начала года

Как утверждает Telegram-канал «Mash на спорте», американские спецслужбы «вели» Касаткина с начала 2025 года. А ордер на его арест был выписан за день до приезда во Францию.

Сообщается, что Даниилу разрешили звонить своей девушке Анне. В этом году пара планировала свадьбу. В настоящее время невеста спортсмена также находится в Париже и работает с юристами.

Дипломаты не могут получить доступ к задержанному баскетболисту

Адвокат Касаткина — Фредерик Бело — рассказал об условиях содержания своего подопечного. По словам юриста, в камере Касаткина нет стула. Кроме того, баскетболист не имеет доступа к тренажерному залу и спортивной площадке.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал инцидент, подчеркнув, что пока информации мало.

«Необходимо больше времени, чтобы узнать подробности ситуации. Уверен, что все дипломатические службы получат детали в ближайшее время», — цитирует Кириленко ТАСС.

Стало известно решение суда по Промесу Апелляционный суд Амстердама во вторник продлил заключение бывшего футболиста «Спартака» Квинси... 08 июля 19:02

Официальный представитель МИД РФ Мария Касаткина заявила, что дипломаты пока не могут получить доступ к гражданину РФ.

«Содействием российскому спортсмену занимается посольство России во Франции. Российские дипломаты запросили местную сторону о посещении. Ответ на данный момент не получен», — сказала Захарова «Чемпионату».

Что будет дальше

Фредерик Бело ходатайствовал о временном освобождении спортсмена под залог, однако 23 июня суд постановил оставить его под арестом. Ожидается, что в дальнейшем пройдут слушания по экстрадиции в США, а для этого суд должен получить достаточные доказательства того, что обвинения обоснованы.

При этом в соответствии с французским законодательством проверяются вопросы соблюдения прав человека.

Защита Касаткина указывает на то, что его физическое состояние является неудовлетворительным — за две с половиной недели под арестом баскетболист похудел на шесть килограммов. Этот факт может быть использован в качестве аргумента против экстрадиции, так как свидетельствует о тяжелых условиях содержания спортсмена и об угрозе его здоровью.

Если суд сочтет доказательства убедительными, Касаткина отправят в США. Там ему предстоит разбирательство по обвинениям в кибермошенничестве и вымогательстве. В то же время из-за недостаточного количества улик, из-за опасений относительно справедливости процесса в Америке или если будет установлена политическая подоплека дела в экстрадиции может быть отказано. В этом случае Даниил может вернуться в Россию или остаться во Франции при наличии юридических оснований.

«Украина не дремлет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что случившееся могло быть провокацией. В комментарии «Газете.Ru» она не исключила, что к задержанию Касаткина причастна Украина.

«Очень много вопросов ко всем — и к нему самому тоже. Не понимаю, как сейчас можно купить какой-то б/у компьютер. Странно — у незнакомых людей покупать такую технику, это очень опрометчиво. Даже если он говорит правду — парень-то взрослый. Сейчас полно провокаций. А это какая-то безалаберность. И наши спортсмены должны понимать, что такая провокация может быть направлена и против них.

В Бразилии футбольного арбитра арестовали прямо во время матча Бразильская полиция прямо во время матча арестовала футбольного судью, причастного к торговле... 26 июня 03:11

Украина не дремлет, для них это тоже наверняка выгодно. Может ли там быть украинский след? Конечно, и нам тоже надо расследование проводить. Любой след может быть. В Советском Союзе нам проводили инструктаж перед поездкой за границу: ничего не брать, ни к кому не подходить. Инструктировали жестко, вплоть до еды. Мы сейчас в состоянии холодной войны, по большому счету», — сказала Журова.

Кто такой Даниил Касаткин

26-летний защитник является воспитанником СШОР ЦСКА. Небольшой период карьеры он провел в США — там он играл в NCAA за команду Университета Пенсильвании, после чего вернулся на родину.

С 2021 по 2025 год выступал в Единой лиге за МБА. В общей сложности он провел за команду 172 матча и набрал более 1500 очков. О его уходе по истечении контракта было объявлено 3 июля — в этот момент он уже находился под стражей во Франции.